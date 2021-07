Wasdroger vat vlam in woning in Damwâld

di 20 juli 2021 15.10 uur

DAMWâLD - Een bijkeuken van een woning aan de Heerke Ateswei in Damwâld is dinsdagmiddag zwaar beschadigd geraakt door een brand. De brandweer van Damwâld werd om 14.15 uur opgeroepen.

De bewoonster ontdekte de brand in de wasdroger zelf en wist nog net de stekker uit het stopcontact te trekken. De brandweer heeft later het vuur in de bijkeuken gedoofd. De hele woning liep flinke brand- en rookschade op. Met een ventilator is het huis later gelucht.