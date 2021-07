Kortsluiting in theaterkerk in Nes

za 17 juli 2021 16.00 uur

NES (DONGERADIEL) - Bij werkzaamheden in de theaterkerk in Nes ontstond zaterdagmiddag kortsluiting. De oorzaak betrof mogelijk een lamp in het plafond. Uit voorzorg werd om 15.11 uur de brandweer gebeld om de zaak in te inspecteren.

De brandweerlieden zijn even later ter plaatse gekomen bij de kerk aan de Wiesterwei. De brandweermensen konden via een trap achter het orgel op de zolder komen om zo een controle te kunnen doen op eventuele onvolkomenheden.

FOTONIEUWS