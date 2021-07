Negatief zwemadvies De Leien opgeheven

do 15 juli 2021 17.54 uur

ROTTEVALLE - Met ingang van 14 juli 2021 is het negatief zwemadvies voor zwemlocatie De Leien te Rottevalle in de gemeente Smallingerland opgeheven. De kans op gezondheidsklachten was daar te hoog in verband met een bacteriologische overschrijding.

Doordat de bacteriologische norm niet meer wordt overschreden, is het ingestelde negatief zwemadvies door de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) opgeheven. Er kan vanaf heden weer worden gezwommen op deze zwemlocatie.

Voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kijk je op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp voor iOS of Android. Je kunt ook bellen naar de zwemwatertelefoon van de provincie Fryslân (058) 292 56 50.