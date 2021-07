Door corona is het winkelhart Surhuisterveen nu al af

ma 12 juli 2021 15.22 uur

SURHUISTERVEEN - De herinrichting van het winkelhart van Surhuisterveen is gereed en weer geopend voor het winkelend publiek. De opening is maanden eerder dan gepland, zo laat de gemeente Achtkarspelen weten. Met de nieuwe inrichting is het centrum voorzien van meer eenheid en minder obstakels. En uiteraard klaar voor de Pieter Weening Classic, de Profronde en Benelux Tour die hier over enkele weken gereden worden.

Vorig jaar september werd het startsein gegeven voor de herinrichting van het centrum. Het winkelhart ging op de schop en zou december dit jaar klaar zijn.

Door de coronamaatregelen moesten veel winkels en horeca lange tijd de deuren sluiten. Voor de herinrichting was dit handig omdat er grotere werkvakken gemaakt konden worden. Er was weinig verkeer en een beperkt aantal bezoekers in het centrum, waardoor de aannemer kon inlopen op de planning. Ook dankzij het weer gingen de werkzaamheden sneller dan verwacht. Aannemer Witteveen voerde de werkzaamheden in fasen uit zodat de ondernemers zoveel mogelijk bereikbaar bleven.

Er is een obstakelvrij rij- en loopgebied gekomen met éénrichtingsverkeer vanaf het Torenplein richting De Dellen. Ook wordt een blauwe zone ingesteld. Het parkeerterrein 'Suvelplein' achter de Action is vernieuwd en uitgebreid. De kruising De Dellen/Nije Jirden is aangepakt en de route door het dorp is voorzien van parkeerplekken en meer groen door middel van plantenbakken.

Centrumplan Surhuisterveen

Ruim drie jaar geleden ontstond het plan om het centrum van Surhuisterveen te vernieuwen. Door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen werd een centrumplan opgesteld.