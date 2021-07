Kringloop blijft in Burgum: dit is de nieuwe plek

do 08 juli 2021 10.54 uur

BURGUM - Kringloopwinkel Estafette blijft trouw aan Burgum. De nieuwe winkel krijgt na de zomervakantie een plek aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 3. Dit is het pand waarin voorheen De Boer Tweewielers was gevestigd.

Estafette is blij om het positieve nieuws te brengen nadat de recyclewinkel aan de Lageweg ruim anderhalf jaar gedwongen gesloten was als gevolg van de coronacrisis. De stichting krijgt nu de beschikking over een groter pand. Na een verbouwing en verduurzaming gaat de recyclewinkel dit najaar op de nieuwe locatie open.

Meer samenwerken met lokale initiatieven

Het nieuwe, ruimere pand geeft stichting Omrin Estafette de ruimte en de vrijheid het 'kringloop 2.0' concept - naar voorbeeld van de Recyle Boulevard van Estafette in Leeuwarden - goed neer te zetten en mensen straks coronaproof te kunnen ontvangen.

Op de nieuwe locatie gaat Estafette daarom meer samenwerken met andere lokale organisaties om zo nog meer toegevoegde waarde te leveren op het gebied van hergebruik, het bieden van werkplekken en zinvolle daginvulling.

Nieuwe samenwerkingspartners - waaronder bijvoorbeeld 'Niemand aan de zijlijn’ uit Sumar - en initiatieven worden gedurende de zomer geïntroduceerd op de socials en website van de stichting. Estafette zal op Instagram een apart account aanmaken om iedereen mee te nemen in de verbouwingsvorderingen, nieuwtjes en andere updates die te melden zijn omtrent de verhuizing.

Estafette blijft loyaal aan Burgum

Tijdens de lockdowns is de stichting in het oude pand aan de Lageweg plek blijven bieden aan vrijwilligers. Het vaste vrijwilligersteam is achter de schermen altijd actief gebleven. De stichting is ontzettend blij dat zij aanwezig zijn geweest om de winkel netjes en up-to-date te houden.

"We zijn heel dankbaar voor dit trouwe team, net als alle klanten die zo regelmatig informeren wanneer ze weer bij ons terecht komen. We hebben elkaar nodig, Burgum en Estafette. Die jarenlange relatie houden we graag goed, daarom blijven we met liefde in het dorp" zegt filiaalleider Andries Jan Hovinga.

Hulp gevraagd

Voordat de winkel de deuren kan openen is er nog veel werk aan de winkel. Alle bestaande trouwe vrijwilligers dragen natuurlijk hun steentje bij, maar Estafette is ook op zoek naar nieuwe aanvulling voor het vrijwilligersteam. Hovinga: "We kunnen alle hulp gebruiken, in welke vorm dan ook. We zoeken nieuwe vaste vrijwilligers op verschillende afdelingen, maar ook mensen die tijdelijk hulp willen bieden tijdens de verbouwing en inrichting. Ook vragen we mensen hun herbruikbare goederen voor ons te sparen, waarmee we de winkel na de zomer kunnen gaan vullen. Alle hulp is welkom!"

