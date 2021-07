Digitaal steunpunt in De Wiken Drachten

wo 07 juli 2021 13.45 uur

DRACHTEN - De wijk De Wiken in Drachten krijgt een digitaal steunpunt, waar bewoners kunnen aankloppen als ze moeite met het werken op hun mobiel of computer hebben. Met die aankondiging kwam directeur Karin Meijerman van de Bibliotheek Smallingerland. Daarmee benadrukte zij de noodzaak om de inwoners van de gemeente hulp te bieden om digitale vaardigheden te verbeteren. Ze was ervan geschrokken dat in het gemeentelijk kerntakenrapport de bevordering ervan op een laag pitje wordt gezet. De gemeenteraad neemt daar binnenkort een besluit over.

Bibliotheek Smallingerland blijft aan verbetering van digitale en leesvaardigheden van inwoners werken, vertelde Meijerman dinsdagavond aan de raadsleden tijdens de bijeenkomst van Het Plein. De gemeente is weliswaar niet verplicht om een bibliotheek te financieren, maar als die zich al binnen de gemeentegrenzen bevindt, dan moeten alle kernfuncties kunnen worden uitgevoerd, zo betoogde ze. "Ik schrok ervan dat de digitale vaardigheden een lage ranking krijgen. Alles wordt momenteel via de mobiel of computer gedaan: DigiD, het openbaar vervoer en bankieren. Een kwart van de Nederlanders heeft er moeite mee en in Smallingerland ligt dat percentage net iets hoger dan gemiddeld."

Ook is er een plan om het schrijven en lezen onder laaggeletterden in de hele gemeente Smallingerland te verbeteren. De bieb in Drachten heeft al het Digi-Taalhuis Smallingerland. Daar zijn 25 vrijwilligers actief om belangstellenden individueel of in kleine groepen hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te laten verbeteren.