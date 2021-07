Dit is de route van de Benelux wielerkoers in de regio

ma 05 juli 2021 14.11 uur

DOKKUM - Op 30 augustus bezoekt de internationale wielerkoers Benelux Tour (voorheen BinckBank Tour) de WâldNet-regio. De etappe zal starten in Surhuisterveen en eindigt in Dokkum. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft de koers naar de regio gehaald in samenwerking met de buurgemeenten. De tocht gaat door Noordoost Friesland en zal, naast de stad, meerdere dorpen in verschillende gemeenten aandoen. Klik hier voor het totale parcours op detailniveau.

De ploegenpresentatie is op zondag 29 augustus 2021. Het decor hiervoor is Dokkum. De renners van alle ploegen die deelnemen aan de Benelux Tour, worden gepresenteerd in bootjes op het water van het Lyts Djip (het Klein Diep). Voor het publiek zijn de renners te bewonderen langs de Suupmarkt, de Zijl en de Vleesmarkt.

De start van deze profronde is de volgende dag in Surhuisterveen. De route gaat verder via de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, het Hogeland en Noardeast-Fryslân. De finish is na 170 km in Dokkum.

Wethouder Jelle Boerema rekent erop dat het evenement duizenden bezoekers naar de meest noordelijke stad van de Elfstedentocht trekt. De Benelux Tour zal in zin ogen sterk bijdragen aan de gebiedspromotie van de regio Noordoost Friesland.

Op zaterdag 28 augustus is er verder de mogelijkheid om een toertocht te rijden. De organisatie hiervan is in de vertrouwde handen van het wielercomité van Surhuisterveen.