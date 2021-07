Vier tips voor het verlichten van je tuin

ma 05 juli 2021 10.01 uur

DRACHTEN - Je terugtrekken in je prachtige tuin na een lange en zware werkdag kan een geweldige manier zijn om te ontspannen en tot rust te komen, wat al helemaal het geval is in de zomer. Of je nu in een enorm landhuis woont met prachtige uitgestrekte groene gronden of je bent een stadsbewoner met alleen maar een balkon of dakterras tot je beschikking, tuinverlichting kan je tijd in de buitenlucht enorm verbeteren. Mogelijk heb je ondertussen al lampen geplaatst in je tuin, maar ben je nog niet helemaal tevreden. Nadat je de onderstaande tips toegepast hebt zal dit zeker wel het geval zijn!

Atmosfeer

Als je een professionele tuinarchitect of binnenhuisarchitect vraagt ​​naar verlichtingstechnieken, lijken ze altijd het belang van lagen te noemen. Het samenstellen van doordachte en goed gepositioneerde verlichting heeft namelijk een enorme invloed op de uitstraling en sfeer van een ruimte. Het contrast tussen donkere en lichte objecten bepaalt de sfeer in de meeste landschappen, wat in een kleine en persoonlijke ruimte zoals een tuin alleen maar versterkt wordt. Over het uiterlijk van je tuin heb je veel controle, wat vooral ’s nachts het geval is. Je kunt dan namelijk de mooiste gebieden markeren met behulp van buitenlampen met sensor. Door te plannen welke verlichting moet worden gebruikt en waar deze moet komen, kan dit mensen op slimme wijze aantrekken naar dit gedeelte van je tuin.

Spotlight

Bijna elke tuin heeft een soort dominant element. Het kan een boom zijn, planten, wat latwerk, ornamenten of een waterfontein. Wat het dan ook is, wanneer je in de tuin bent, kun je niet anders dan staren naar dit specifiek ding. Dus waarom zou je dit element niet verder verbeteren door wat verlichting toe te voegen om de structuur te begeleiden? Je zet dan dus eigenlijk een spotlight op het mooiste stukje van je tuin, wat je kunt doen met behulp van de lampen die je kunt kopen via deze LED webshop. Zo’n spotlight zal er al helemaal mooi uitzien bij een waterpartij, doordat water heel goed samenwerkt met licht. Desondanks kun je de spotlight ook zeker plaatsen op bijvoorbeeld bomen of planten.

Onderhoud

Huiseigenaren hoeven zich niet langer vast te leggen op hetzelfde gekleurde licht. Ze hoeven niet meer op te staan ​​om het licht aan of uit te doen. De verlichtingstechnologie gaat steeds verder en tegenwoordig kun je de sfeer veranderen door de lichten te dimmen vanuit het comfort van je tuinstoel. Er zijn bovendien nu apparaten beschikbaar waarmee je het licht kunt dimmen of zelfs van kleur kunt veranderen via een afstandsbediening. Dit kan ervoor zorgen dat het uiterlijk van je tuin nog mooier wordt en beter verlicht wordt, maar het ook handig zijn als je je tuin gaat onderhouden. Je wilt immers niet zomaar bepaalde planten vernielen doordat je het niet goed ziet, wat je dus kunt verhelpen met goede verlichting.

Verborgen

Door je lichten achter of in je tuinelementen, muren of holtes te verbergen, kun je mysterie creëren zonder zelfs maar de lamp te zien. De illusie van licht is immers een krachtig iets. En doordat lampen steeds kleiner worden, geeft het je veel kansen om je lampen op een verborgen manier te plaatsen waarbij de fitting dus niet zichtbaar is. Hierbij kun je gebruik maken van allerlei hoekjes en gaatjes in je tuin, waar je eenvoudig tuinverlichting in kunt plaatsen zodat ze niet gezien worden. Hierdoor leiden de lampen dus ook niet af van wat echt belangrijk is: de bomen en planten in je tuin. Bovendien hebben de fittingen hierdoor geen effect op het uiterlijk, maar het licht zelf alsnog wel.