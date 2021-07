Plan: rotonde tussen Lageweg en Burgumerdaam

zo 04 juli 2021 11.00 uur

BURGUM - Op de kruising van de Lageweg met de Burgumerdaam in Burgum wordt waarschijnlijk een rotonde aangelegd. Met de aanleg van de rotonde en vrijliggende fietspaden is ruwweg 450.000 euro gemoeid.

Het is met zo'n 10.000 passerende motorvoertuigen per etmaal druk op de kruising. Het is daarom lastig om de weg over te steken voor zowel fietsers als automobilisten. De brede rijbaan van 8 meter wordt momenteel door fietsers, vrachtverkeer en automobilisten gebruikt.

Raadsvoorstel in de maak

Een nieuwe rotonde zou de verkeersveiligheid enorm kunnen gaan verbeteren. Het idee wordt beschreven in de Kadernota 2022-2025 welke deze maand in de gemeenteraad wordt besproken. Er zal later een voorstel aan de raad worden gedaan voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad en het verbeteren van de mogelijkheden om veilig over te steken bij de Lageweg/Burgumerdaam door de aanleg van middengeleiders, al dan niet met een rotonde.

Klachten van omwonenden van de Lageweg en de Burgumerdaam waren mede de aanleiding voor het plan om de kruising aan te pakken.

FOTONIEUWS