Woningen ontruimd vanwege gaslekkage

do 01 juli 2021 11.00 uur

DRACHTEN - Een vijftal woningen is donderdagochtend ontruimd aan de Meent in Drachten. Even na 10.00 uur werd er namelijk bij graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt. Het graafwerk was voor de aanleg van glasvezel.

De brandweer van Drachten is om 10.12 uur opgeroepen om de situatie veilig te stellen. Uit voorzorg werden vijf woningen door de politie ontruimd. Dit betrof de huizen die het dichtst bij de gaslekkage stonden. Liander is later ter plaatse gekomen om de gaslekkage te dichten. Na een uurtje was de gaslekkage voor het grootste deel weer opgelost.

