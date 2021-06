Dodelijke botsing met mestzak 'grove inschattingsfout'

di 29 juni 2021 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (22) die op 1 juli vorig jaar op de Nijewei bij Wolsum met een te breed beladen aanhangwagen een ongeval met dodelijke afloop veroorzaakte, is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden met een proeftijd van drie jaar.

Harde zuidwestenwind

De Drachtster reed met een lege mestzak op de aanhanger een fietsend echtpaar uit Bolsward voorbij. De weg was smal en de fietsers reden slingerend als gevolg van de harde zuidwestenwind. Bij het passeren werden beide fietsers geraakt door de mestzak, die een halve meter over de rand van de aanhangwagen hing. De man, een 78-jarige inwoner van Bolsward, kwam ten val.

Inhalen was niet mogelijk

Hij liep ernstig hoofd- en hersenletsel op. Drie dagen later overleed hij in het UMCG in Groningen. De rechtbank oordeelde dat de Drachtster had moeten inzien dat inhalen op de smalle, kronkelende weg niet mogelijk was. Hij heeft er niet voor gekozen om achter de fietsers te blijven rijden of door de berm te rijden om de fietsers te passeren. De bestuurder heeft volgens de rechtbank 'een grove inschattingsfout gemaakt’ en hij heeft 'aanmerkelijk onvoorzichtig gereden’.

Verdachte stelde zich schuldbewust op

In het voordeel van de verdachte hield de rechtbank er rekening mee dat hij dit gevolg ook niet heeft gewild en dat hij nooit eerder met politie en Justitie in aanraking is gekomen. Ook stelde hij zich twee weken geleden op de zitting schuldbewust op en heeft hij contact gezocht met de nabestaanden. Hij heeft erkend dat hij een verkeerde keus heeft gemaakt en aangegeven dat hij er alles aan zal doen om niet weer dezelfde fout te maken. Omdat hij zzp’er is en niet zonder zijn rijbewijs kan, kreeg hij een geheel voorwaardelijke rijontzegging.