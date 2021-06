Mogelijke inbreker in auto vlucht te voet voor politie

za 26 juni 2021 15.08 uur

DRACHTEN - Een man is donderdagmiddag op de vlucht geslagen voor de politie nadat hij gecontroleerd werd. Het rijgedrag van de man was agenten opgevallen toen hij over de Noorderdwarsvaart in Drachten reed.

De automobilist kreeg een stopteken en toen agenten vroegen naar het rijbewijs, besloot de man te voet op de vlucht te slaan. Hij vluchtte richting De Wiken en in korte tijd kwamen veel politiewagens ter plaatse om de man te zoeken.

Dankzij een getuige kon de man ter hoogte van de Sint Jansberg in de boeien worden geslagen. Na onderzoek bleek dat er in het voertuig gestolen goederen van een inbraak lagen. De politie is nog druk bezig met het onderzoek.