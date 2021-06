T-diel betaalt ook 10.000 euro mee aan BinckBank Tour

do 24 juni 2021 14.30 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel betaalt 10.000 euro mee voor de organisatie van de BinckBank Tour in de regio. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeente Noardeast-Fryslân haalde de wielerkoers naar de regio en trekt de kar als het om de organisatie gaat.

Eerder werd bekend dat de gemeente Achtkarspelen de start van een etappe van de BinckBank Tour naar Surhuisterveen te halen. Zij betaalden hiervoor 25.000 euro. De etappe krijgt een route in de regio en de wielrenners zullen hoogstwaarschijnlijk ook door Tytsjerksteradiel fietsen.

Het is nog onbekend hoe de wielerkoers gaat heten. Het contract met sponsor BinckBank is afgelopen en tot op heden is het nog niet duidelijk wie de nieuwe hoofdsponsor van het wielerfestijn wordt.