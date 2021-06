Grote omruilactie op stapel: nieuwe afvalcontainer

do 24 juni 2021 12.17 uur

DOKKUM - Het belooft een mega-operatie te worden. Duizenden afvalcontainers (restafval en GFT) worden na de zomer vernieuwd in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het gaat om alle huishoudens in de voormalige gemeenten Dongeradeel en Kollumerland. In Ferwerderadiel wordt al gebruik gemaakt van deze nieuwe kliko's.

Na de omruilactie beschikken alle huishoudens in Noardeast-Fryslân over dezelfde containers. Huishoudens in voormalig Dongeradeel hebben vanaf dat moment net als in de rest van de gemeente de beschikking over een 240 liter GFT container.

Planning

De omruilactie van de containers start na de vakantieperiode en zal plaatsvinden van eind augustus tot eind oktober. In die periode worden stapsgewijs over de gemeente nieuwe containers uitgezet. Alle betrokken huishoudens krijgen eerst nieuwe containers. Daarna kunnen de oude restafval en GFT container nog één keer ter lediging aan worden geboden aan de inzameldienst. In de laatste ronde worden de oude container opgehaald.

De omruilactie wordt verzorgd door het bedrijf DVL Milieuservice. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met dergelijke grote projecten met betrekking tot het uitzetten van containers. Alle inwoners krijgen persoonlijk bericht over de omruilactie door middel van een brief.

Chips in de container

De nieuwe containers worden (zoals nu ook aanwezig in voormalig Ferwerderadiel) voorzien van een chip. De gemeente verzekert dat het doel van de chip uitsluitend is voor het beheer van het containerpark, waarbij wordt geregistreerd welke containers op welk adres aanwezig zijn. Vermiste containers kunnen met behulp van de chip worden teruggevonden. Gegevens met betrekking tot het aanbiedgedrag en de inhoud en het gewicht van de containers worden niet geregistreerd en niet gebruikt.

Vervolg

Tijdens en na de inzameling worden ook de nieuwe inzamelvoertuigen met het zogenaamde diamondopname-systeem in gebruik genomen. Per januari 2022 wordt de inzameling volledig geharmoniseerd. Dan worden ook de routes gewijzigd.