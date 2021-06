5 tips om voorbereid te zijn op het EK

wo 23 juni 2021 15.10 uur

LEEUWARDEN - Het EK is inmiddels gestart en massaal worden de wedstrijden van het Nederlands elftal gekeken. Na de winst op Oostenrijk is het zeker dat het Nederlandse elftal de poule doorkomt. Na de poule wordt het EK pas echt spannend en wil je als voetbalfan geen moment missen. Om ervoor te zorgen dat jij optimaal kunt genieten van alle voetbalwedstrijden, worden er hier 5 tips gegeven!

Zorg voor een goed beeldscherm

Voor het kijken van de wedstrijden van het EK dien je te beschikken over een beeldscherm. Dit kan zowel een computer, tv of beamer zijn. Als je de wedstrijden in je eentje kijkt, dan voldoet een laptop vaak prima. Echter, wanneer je de wedstrijd met meerdere personen kijkt is het scherm van een laptop veelste klein. Als je van plan bent om met meerdere mensen naar de voetbalwedstrijden te kijken, zorg er dan voor dat je een goede tv of beamer aanschaft.

Lekkere drankjes en hapjes

Een voetbalwedstrijd duurt met de pauze en de blessuretijd in totaal zo’n twee uur. Net als dat je een film niet begint zonder chips, begin je een voetbalwedstrijd van het EK niet zonder lekkere hapjes en drankjes. Zet ruim van te voren het bier koud en ga langs de winkel voor een Oud-Hollandse hapjesschaal. Mocht je dit niet zelf willen organiseren, dan zijn er diverse sites waar je hapjespakketten kunt bestellen.

Plaats op tijd je weddenschap

Als je de wedstrijden op zichzelf nog niet spannend genoeg vindt, dan kan je er ook voor kiezen om via het internet te voetbalwedden. Indien dit je leuk lijkt, is het sterk aan te raden om ruim van te voren de weddenschap te plaatsen. Zo voorkom je dat je tijdens de voetbalwedstrijd teveel bezig bent met de verschillende mogelijke weddenschappen. Zet overigens ook niet te veel geld in op voetbalwedstrijden. Het laatste wat je wilt is dat de uitslag van een voetbalwedstrijd voor een dubbele teleurstelling zorgt.

Houd rekening met de coronaregels

Ondanks dat de corona regels aan het afnemen zijn is het nog steeds belangrijk dat je de regels die overblijven naleeft. Als je gasten uitnodigt voor een voetbalwedstrijd is het belangrijk dat er voldoende afstand gehouden wordt. Een manier om dit voor elkaar te krijgen is door de wedstrijd vanuit de tuin te kijken. Om ervoor te zorgen dat iedereen het goed kan zien, kun je een beamer leasen of kopen.

Verdiep je in de verschillende teams

Als je echt mee wilt kunnen praten over de voetbalwedstrijd is het verstandig om vooraf te kijken naar de verschillende teams die deelnemen aan het toernooi. Lees je in over de verschillende spelers van het Nederlands elftal, maar ook over die van Duitsland en bijvoorbeeld België. Dit maakt het kijken van de voetbalwedstrijden nog veel leuker. Houd er overigens wel rekening mee dat hier erg veel tijd in kan gaan zitten.