College D'diel heeft nog tijd voor bezoek aan winkel

wo 23 juni 2021 15.03 uur

DE FALOM - De gemeente Dantumadiel staat voor momenteel voor mega grote uitdagingen. Toch vond het college van B&W tijd voor een bedrijfsbezoek aan woonwinkel Alle Pilat in De Falom. Het gezegde 'driemaal is scheepsrecht' was zeker van toepassing op deze afspraak. Door de corona strubbelingen werd er voor de derde keer een afspraak gemaakt voordat het collegebezoek daadwerkelijk plaatsvond.

28 jaar geleden openden Alle en Taapke Pilat de winkel in De Falom. Wat begon met alleen een meubelmakerij groeide al snel uit naar een complete woonwinkel. Alle Pilat ontwierp lange tijd zijn eigen meubels. Inmiddels is hij daarmee gestopt en staat de showroom vol met bekende Nederlandse meubelmerken.

Het bedrijf is ondertussen uitgegroeid tot een familiebedrijf want sinds een aantal jaren werkt ook dochter Dorien in het bedrijf. Zij zal te zijner tijd de zaak voortzetten. Burgemeester en wethouders kregen na een warm ontvangst een rondleiding door de boerderij.