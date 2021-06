Lokale held uit Dokkum mag donatie doen aan goede doel

di 22 juni 2021 12.39 uur

DOKKUM - Lammert Damsma uit Dokkum werd deze week in het zonnetje gezet voor zijn bijzondere inzet als vrijwilliger in Friesland. Het fonds Ars Donandi overhandigde hem een cheque van 2.500 euro om door te geven aan een goed doel. Damsma koos voor De Fûgelhelling.

Ars Donandi zorgt er al 25 jaar voor dat geld vanuit fondsen terecht komt bij lokale en landelijke goede doelen. Om dit jubileum te vieren, doet de stichting deze maand in iedere provincie een schenking. De heer Damsma maakt op zijn beurt met dit geldbedrag een goed doel naar keuze blij. Dat werd dus De Fûgelhelling.

Vrijwilliger bij Be Quick

Deze week zocht Alet Klarenbeek, bestuurslid bij Ars Donandi, Damsma op bij voetbalclub C.S.V. Be Quick in Dokkum, waar hij als vrijwilliger werkt. Lammert Damsma is al vele jaren actief in het amateurvoetbal. Van 1979 tot 1985 was hij voorzitter bij voetbalclub VCR in Rinsumageast.

Vanaf 1990 is hij een betrokken vrijwilliger bij Be Quick. Hij was bestuurslid en voorzitter van de seniorencommissie en momenteel is hij voorzitter van de Commissie Organisatorische Zaken, waarbij hij onder andere de onderhoudswerkzaamheden coördineert.

De Fûgelhelling

Lammert Damsma besloot het gehele bedrag te doneren aan De Fûgelhelling, een uniek opvangcentrum in Ureterp. Lammert Damsma: "Als natuurliefhebber heb ik enorm veel respect en waardering voor het werk dat zij allemaal verrichten."

Het opvangcentrum biedt sinds 1975 hulp aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren. Jaarlijks worden ongeveer 10.000 dieren opgevangen, die op straat zijn aangereden, tegen een raam zijn gevlogen, door de kat zijn gepakt of zijn verweesd en te jong om voor zichzelf te zorgen.

De kunst van het geven

Bij Ars Donandi brengen mensen hun vermogen of nalatenschap onder in een zogeheten eigen 'fonds op naam’. Met dat geld kunnen ze dan goede dingen in de samenleving ondersteunen, bijvoorbeeld natuurbehoud, cultuur of het levensgeluk vergroten van kinderen, die nooit op vakantie gaan. Inmiddels hebben meer dan 60 fondsoprichters hun weg naar Ars Donandi gevonden om lokale en landelijke goede doelen te steunen.

Kijk voor meer informatie op www.arsdonandi.nl