Foutje: Google-app crasht bij veel gebruikers

di 22 juni 2021 11.20 uur

DRACHTEN - Een groot aantal gebruikers van een Android-telefoon deden hun beklag op Twitter omdat de app van Google continu blijft crashen. De oorzaak zou een nieuwe update van de app zijn, zo meldt Android Authority. Wanneer het probleem wordt verholpen, is vooralsnog onbekend.

De Google app is vanwege het probleem niet meer te gebruiken. Het is mogelijk om de laatste update te verwijderen en automatische updates uit te schakelen. (Dat kan via Instellingen -> Apps -> Google -> Drie puntjes -> Updates verwijderen). De app zou dan weer moeten werken.