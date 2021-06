WoonFriesland begonnen met nieuwbouwproject in Burgum

di 22 juni 2021 10.51 uur

BURGUM - Aan de Kûpersstrjitte in Burgum is Bouwgroep Dijkstra Draisma sinds enkele weken begonnen met de nieuwbouw van een appartementencomplex voor WoonFriesland. De 28 oude appartementen werden vorig jaar gesloopt en ze maken nu plek voor 39 nieuwe gasloze appartementen. Met het project is een investering van bijna 7 miljoen euro gemoeid.

De appartementen zijn in het voorjaar van 2022 in het woningaanbod beschikbaar. Hiermee zorgt WoonFriesland voor 11 extra woningen in Burgum.

Corridorflat

De nieuwe appartementen komen in een corridorflat, met vier woonlagen. Bij een corridorflat zit de algemene gang in het midden van het gebouw. De voordeuren van de appartementen bevinden zich om de gang heen. In de corridorflat hebben alle appartementen twee slaapkamers. De nieuwe appartementen zijn gasloos waardoor koken en verwarmen elektrisch plaatsvindt.

De huurwoningen hebben een A+++ label. Iedere woning beschikt over een balkon of terras en heeft een eigen fietsenberging, die zich op de begane grond bevindt. Aan de achterkant van het gebouw zijn voldoende parkeerplaatsen, die grenzen aan de gemeenschappelijke tuin.

Twee oud bewoners keren terug

Het bouwen van de nieuwe appartementen aan de Kûpersstrjitte is noodzakelijk. De gesloopte appartementen voldeden namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd. WoonFriesland organiseerde voor de bewoners van deze appartementen, veelal mensen op leeftijd, drie bewonersavonden. Twee oud-bewoners hebben aangegeven terug te willen keren in de nieuwbouw.

Populaire locatie

De Kûpersstrjitte, in het centrum van Burgum, is een gewilde woonlocatie. WoonFriesland verwacht dan ook dat de nieuwe woningen als warme broodjes over de toonbank gaan, zodra ze in de lente van volgend jaar in het woningaanbod staan. Vooral voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder is dit een kans, want zij krijgen voorrang op de nieuwe appartementen. Op dit moment hebben twee bewoners van de oude appartementen de interesse om terug te keren naar deze locatie.

