Kollumer (27) vernielt ruiten van bestelbus en buurman

ma 21 juni 2021 15.50 uur

LEEUWARDEN - "Je bent een oplichter", zei een Kollumer (27) tegen een man waar hij enkele jaren geleden nog voor had gewerkt als stratenmaker. Vervolgens had de Kollumer met zijn elleboog de ruit van de werkbus van de man ingeslagen. "Ik dacht dat het zijn eigen bus was, maar het was een lease-bus", zei de man maandag tegen rechter René Janssen.

'Hij heeft me genaaid'

De verdachte zei dat hij vaak "fatsoenlijk" had gebeld om zijn geld, maar hij kreeg telkens nul op het rekest. Op 12 augustus vorig jaar knapte er iets toen hij de andere man bij de Jumbo in Kollum zag. "Hij zat me uit te lachen", aldus de Kollumer. "Hij heeft me gewoon genaaid", voegde hij er aan toe.

Buren opstoken

De verdachte zat eind vorig jaar niet echt lekker in zijn vel. Een paar maanden na het incident bij de Jumbo ging het weer mis. Ditmaal verdacht hij een buurman ervan dat die de buren tegen hem opstookte. Het zou volgens de Kollumer al maanden gaande zijn.

Bijl in de hand

Op 2 oktober barstte de bom. Hij sloeg eerst met zijn blote handen een raam in bij de buurman, om even later terug te komen met een bijl in de hand. "Ik wilde even een punt maken denk ik", zei de verdachte daarover. Hij zei dat hij nooit van plan was om de buurman echt iets aan te doen.

Drank en drugs afgezworen

Hij was volgens eigen zeggen 'zwaar onder invloed', van alcohol en andere middelen. De drank en de drugs heeft hij na dit voorval afgezworen, om te voorkomen dat zoiets ooit weer gebeurt. “Ik wil nooit meer zo onder invloed zijn, ik wil dit nooit weer meemaken”.

'Rustig en bedachtzaam'

Het ging destijds niet goed met hem. Hij was psychotisch en is via een zorgmachtiging een poosje opgenomen geweest. Momenteel verblijft hij in een beschermd wonen-project. Dat hij er even tussenuit is geweest, heeft hem goed gedaan. "Ik ben nu rustig en bedachtzaam", vertrouwde hij de rechter toe.

'Vervelend stukje eigenrichting'

De officier van justitie sprak van "een vervelend stukje eigenrichting". Zij eiste een werkstraf van 100 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk. De aanval met de bijl heeft de nodige impact gehad op de buurman. Hij krijgt 750 euro smartengeld. Verder volgde de rechter de eis van de officier. Aan de voorwaardelijke werkstraf koppelde Janssen een proeftijd van twee jaar.