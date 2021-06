Vrouw gewond bij eenzijdig ongeval in Nes

do 17 juni 2021 15.45 uur

NES (DONGERADIEL) - Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval met een motor in Nes. Het slachtoffer was samen met haar man op de motor aan het toeren. Na een bezoek aan Lauwersoog zouden ze binnendoor terugrijden.

Omstreeks 15.10 uur ging het mis op de Foarstrjitte. Door onbekende oorzaak ging de motorrijder onderuit en kwamen ze ten val.

De vrouw is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Ze raakte gewond en ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan de motor viel nog redelijk mee.