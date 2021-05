Opnieuw ree doodgereden op Ameland

vr 30 april 2021 18.37 uur

NES (AMELAND) - Er is deze week opnieuw een ree doodgereden op Ameland. Eiland bewoner Richard Kiewiet publiceerde vrijdag een foto van het dier met twee foetussen. Deze keer was het raak op de rand van het dorp Nes. Er zouden in de afgelopen weken meerdere reeën doodgereden zijn op Ameland.

Volgens Kiewiet groeit de populatie boven de draagkracht van het eiland uit. Het beheer van reewild ligt 'stil' sinds er sinds 1 januari op Ameland (en ook Terschelling) niet geschoten mag worden op reeën. Het mag alleen op hotspots waar de dieren doodgereden worden door het verkeer. Jagers reageerden daarop boos. Ze vrezen meer ongelukken nu ze niet meer op de dieren mogen jagen.