Hoogste werkstraf voor 4 kg hennep op passagiersstoel

do 29 april 2021 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Grou die op 7 januari 2019 werd betrapt op het bezit van ruim vier kilo hennep, is donderdag veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur. De Grouster werd in Berltsum door de politie staande gehouden.

Auto op slot

De man vestigde de aandacht op zich doordat hij, meteen nadat hij de politiewagen was gepasseerd, rechts afsloeg en de auto parkeerde. De achterdocht werd alleen maar groter toen de Grouster het wel goed vond dat in de kofferbak werd gekeken, maar toen de agenten in de cabine van de bestelbus wilden kijken, deed de man de auto op slot.

Auto geleend voor verhuizing

Op de passagiersstoel stond, naast de tas van de verdachte, een sporttas met 4200 gram henneptoppen, met een waarde van ongeveer 16.000 euro. Onder de stoel lag een zakje met 46 xtc-pillen. De Grouster verklaarde dat hij de auto had geleend en geen idee had wat er in de tas zat. Hij zou de auto hebben geleend voor een verhuizing. Dat verhaal vond de rechtbank niet aannemelijk.

Dealen niet bewezen

De officier van justitie eiste twee weken geleden vier maanden cel en verbeurdverklaring van de auto, een Peugeot Partner. In tegenstelling tot de officier kwam de rechtbank tot de conclusie dat niet bewezen kon worden dat de Grouster ook heeft gedeald. Voor het in bezit hebben van de drugs kreeg hij de hoogst mogelijke werkstraf. De Peugeot gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.