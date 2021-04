Vernielingen gepleegd in centrum van Drachten

zo 25 april 2021 11.20 uur

DRACHTEN - Inwoners van het centrum van Drachten werden zondagochtend opgeschrikt door een reeks van vernielingen die op straat waren gepleegd. Vandalen hebben zaterdagnacht met dikke stenen gegooid waarbij meerdere zaken zijn vernield.

Een voorruit van een auto aan de J. G. Blomstraat moet het ontgelden. De eigenaar deed aangifte bij de politie. Ook diverse winkelruiten werden het doelwit van het vandalisme. Zo zijn bij de Fun4Pleasure en de ING Bank aan de Markt ruiten gesneuveld. Mogelijk zijn er nog meer vernielingen gepleegd, dat is nu nog onbekend.

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de gedupeerden (dat kan via deze site of via politie).

