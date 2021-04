Apple Maps auto legt regio vast met camera

do 22 april 2021 16.56 uur

BURGUM - De auto's van Apple zijn inmiddels gespot in Friesland. Op de foto een auto die in Burgum alles vastlegt op camera. Sinds juni vorig jaar is Apple al bezig om Nederland en België in kaart te brengen. Google staat bekend om de 'streetview' functie maar Apple heef besloten om ook alles vast te gaan leggen met speciale auto's op Duits kenteken met de letters M-AC.

Er zouden meerdere auto's in Nederland rijden en steeds vaker worden ze gespot in het straatbeeld. In april en mei zullen alle provincies in Nederland bezocht worden door deze auto's. De duidelijk herkenbare auto’s brengen wegen, fietspaden, kruispunten en andere verkeerssituaties in beeld. De beelden zullen later terug te zien zijn in Apple Maps.