Echtpaar Prins-van der Beek 60 jaar getrouwd

wo 21 april 2021 10.24 uur

MûNEIN - Het echtpaar Gerlof Prins (19-1-1936) en Froukje Prins (4-3-1940) vierde zondag hun diamanten huwelijk. Namens de gemeente bracht burgemeester Jeroen Gebben dinsdag het bruidspaar de felicitaties en bloemen.

Meneer Prins woonde in Hollum en mevrouw in Readtsjerk. Ze ontmoeten elkaar ontmoet in Noardburgum en het was gelijk raak, liefde op het 1e gezicht. Na 1,5 jaar verkering trouwden ze en gingen ze in Mûnein wonen. Daar woont het echtpaar nog, alleen een deur verder dan waar ze begonnen zijn. Echtpaar Prins heeft 5 kinderen gekregen, en inmiddels is het gezin uitgebreid met 15 kleinkinderen.

Meneer Prins werkte tot zijn VUT bij een Landbouw mechanisatiebedrijf in Mûnein en mevrouw Prins zorgde ervoor dat alles binnen het gezin op rolletjes verliep.