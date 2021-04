Beschonken schipper moest nog 'een klein stukje'

di 20 april 2021 11.45 uur

LEEUWARDEN - Varen met teveel drank op, zelfs al is het maar een klein stukje, is verboden, net als autorijden met een slok op. Een 26-jarige inwoner van Paesens moest op 7 augustus vorig jaar blazen nadat de politie een melding had gekregen dat er in Dokkum een boot was gesignaleerd met drie beschonken personen.

Klein eindje varen

De schipper had meer dan vier keer teveel gedronken. Hij moest maar een klein eindje varen, zei hij tegen de politierechter. Hij had met een paar mensen op een terrasje gezeten en een stuk of wat biertjes gehad. Hij had uit voorzorg iemand gebeld om het gezelschap met de auto op te halen.

Dikke straffen

Het kleine stukje dat hij nog moest afleggen was om de boot op de trailer te krijgen. Dat piepkleine stukje bleek al te ver te zijn, de politie was onverbiddelijk. Normaal gesproken staan op er op dit soort hoeveelheden alcohol dikke straffen, legde de officier van justitie uit. Boetes van 1600 euro en tien maanden rij- of vaarontzegging zijn geen uitzondering.

"Meer een gevaar voor uzelf"

Dergelijke hoge straffen pasten niet bij de situatie vond de officier, de Paesenser zat in een klein bootje met bescheiden paardenkrachten. "U was eigenlijk meer een gevaar voor uzelf dan voor anderen", merkte de officier op. Sterk rekening houdend met de situatie eiste de officier een boete van 500 euro. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.