Vormen Bastion bij Dokkum worden zichtbaar

za 17 april 2021 21.00 uur

DOKKUM -

Bij de rotonde Lauwwersseewei en Rondweg-Noord ten noordoosten van Dokkum, worden de contouren zichtbaar van het Bastion dat daar wordt aangelegd.

Bij de aanleg van de Centrale As is bij het ontwerp rekening gehouden voor kunst. Er zijn daarvoor drie locaties gekozen. Het Bastion bij Dokkum is het laatste kunstwerk dat nu gerealiseerd gaat worden.

Het bastion is een uitkijkplek dat ligt op de plek waar de Súd Ie en de Centrale As elkaar ontmoeten. Straks kan je vanaf het bastion de loop van de Súd Ie volgen en kijk je uit over het landschap. Dokkum is een oude vestingstad, met rondom bolwerken. Deze bolwerken met op zes hoekpunten een bastion zijn kenmerkend voor Dokkum. Het bastion dat in de stadsrand wordt gemaakt is een kopie van een echt bastion en bedoeld als verwijzing naar de oude bolwerken rond de oorspronkelijke stad Dokkum.

Het Bastion krijgt een hoogte van ruim 5 meter. Aan de bovenkant worden bomen geplant om de zichtbaarheid te versterken. De oever wordt ingericht als Marrekrite aanlegplaats waardoor het Bastion ook per boot bereikbaar is en onderdeel wordt van de Súd Ie vaarroute. Naar verwachting zal het Bastion in het najaar van 2021 klaar zijn.

