Drankrijder scheurt 'als een kamikaze' door Burgum

vr 16 april 2021 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige drankrijder uit Kollumerzwaag reed op 2 juli vorig jaar volgens politierechter Monique Dijkstra "als een kamikaze" door de straten van Burgum. Dankzij twee attente automobilisten kon de beschonken bestuurder op een gegeven moment niet verder, hij werd klemgereden. "Twee moedige burgers" noemde officier van justitie Rick Janssens de klemrijders.

Tripel biertjes

De verdachte had 's avonds bij een vriend aan de Tripel biertjes gezeten. Toen hij uitstapte nadat hij was klemgereden, had hij een Leffe Tripel in de hand. Waarom hij bij de vriend was weggegaan wist hij achteraf niet meer. Bij de politie kon hij, twee uur nadat hij was aangehouden ook niets verklaren. De officier vermoedde dat de Kollumerzwaagster op het bureau niet uit zijn woorden kon komen omdat hij nog dronken was.

Auto met twee vrouwen geraakt

Hij had onschuldige omstanders de stuipen op het lijf gejaagd door zo hard te rijden, opperde de rechter. Terwijl hij door Burgum scheurde had hij een auto met twee vrouwen geraakt. De vrouwen waren zich doodgeschrokken. De verdachte had spijt. "Ik neem het mezelf nog iedere dag kwalijk", zei hij. Hij wilde graag het adres van de eigenares van de auto hebben. De officier verwees hem door naar de politie.

Eerder veroordeeld

De Kollumerzwaagster hoefde pas begin januari zijn rijbewijs in te leveren. Intussen kreeg hij wel uitnodigingen van het CBR voor een psychologisch onderzoek en de EMA-cursus. Alles uit eigen beurs te betalen. Hij is eerder veroordeeld voor het wegrijden bij een aanrijding en rijden met drank op. Op de vraag of hij een drankprobleem heeft, antwoordde de verdachte ontkennend. "Ik drink ook weleens een paar weken niet", zei hij.

Stok achter de deur

Janssens eiste een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk, proeftijd twee jaar. "Het lijkt mij goed dat u een stok achter de deur krijgt", legde de officier uit. De rechter vonniste conform de eis.