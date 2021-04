Indoor midgetgolf en streekwinkel openen op Ameland

vr 16 april 2021 11.35 uur

BUREN - Een nieuwe indoor midgetgolf opent binnenkort de deuren in een pand aan de Hoofdweg in Buren op Ameland. Wolter en Dennis en Maya Ytsma hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de 'glow in the dark' baan met als thema 'onder water'. Het idee werd twee jaar geleden geboren en inmiddels kan de golfbaan bijna geopend worden.

Streekwinkel

Naast de indoor golfbaan opent het stel ook streekwinkel 'Groeten van Ameland' in hetzelfde pand waar ze tot 2019 hun slagerij hadden. De nieuwe winkel opent volgende week donderdag en heeft een ruim assortiment van streekproducten waaronder Amelander kaas, meel, mosterd, olie en bier. De midgetgolf opent - naar verwachting - in mei.

Worsten

Hoewel Dennis Ytsma stopte met de slagerij, bleef hij wel doorgaan met de worstenmakerij. De worsten worden nog altijd op Ameland verkocht en deze specialiteit krijgt nu een promimente plek in de eigen streekwinkel.

De provincie Fryslân heeft het project met 10.000 euro gesubsideerd via het Iepen Mienskipsfûns (IMF). "De bewoners en de vakantievierende gezinnen krijgen er een mooie voorziening bij die ook bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp." aldus de provincie. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar 13 leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

