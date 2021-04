Dokkumer (33) drugshandelaar opgepakt

do 15 april 2021 16.06 uur

DOKKUM - Een 33-jarige man uit Dokkum is maandag door de politie opgepakt op verdenking van de handel in hard- en softdrugs. Uit het politie-onderzoek is gebleken dat de man drugs verkocht aan, onder andere, minderjarigen.

Tijdens de doorzoeking in de woning heeft de politie een handelshoeveelheid wiet en speed aangetroffen. Tevens is er 50 kilogram illegaal zwaar vuurwerk inbeslag genomen. De gemeente Noardeast-Fryslân is voornemens om de woning voor bepaalde tijd te sluiten gezien de feiten en omstandigheden.

Het politie-onderzoek is nog in volle gang en de verdachte moet zich later bij de rechter verantwoorden.