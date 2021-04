Realisatie aanlegsteigers natuurgebied Bûtefjild

wo 14 april 2021 16.40 uur

FEANWâLDEN - In het Bûtefjild bij Feanwâlden worden binnenkort vijf aanlegsteigers gerealiseerd. Met de aanlegsteigers willen de gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel het gebied toegankelijker maken voor bezoekers. De aanlegsteigers worden gerealiseerd aan de route die door beide gemeenten lopen. De eerste twee steigers in de gemeente Dantumadiel zijn gerealiseerd.

De afgelopen jaren is door betrokken partijen, zoals bewoners, ondernemers, gemeente Dantumadiel, gemeente Tytsjerksteradiel, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Marrekrite hard gewerkt om het Bûtefjild nog mooier en aantrekkelijker te maken voor fietsers, wandelaars en recreatievaart.

"In het Bûtefjild is er veel te zien en te beleven. We hebben daarom gekozen voor locaties die vlakbij bezienswaardigheden zijn of waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen op een van de wandel- of fietsroutes. Zo komt er een steiger bij De Westereen (langs het fietspad, vlak achter de sluis) en bij De Falom. Vanaf de aanlegsteiger de Falom kun je een prachtige wandeling maken door het gebied Houtwiel in Noard-Fryslân. Deze route gaat deels door moerasgebied en langs een uitzichtheuvel, vanwaar je een fraai uitzicht hebt over het gebied." aldus burgemeester Klaas Agricola (Dantumadiel).

Uitkijktoren

De komende periode worden er niet alleen nog drie steigers gebouwd maar ook andere voorzieningen, zoals een uitkijktoren en bankjes, in samenwerking met architect Nynke Rixt Jukema. "Om de locaties te bepalen van de nieuwe steigers, hebben we onder andere gesprekken gehad met de ondernemers in de omgeving", vertelt wethouder Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel). "De ondernemers denken actief mee en met elkaar leveren we een belangrijke bijdrage aan het op de kaart zetten van ons gebied. Zo hebben we samen inzicht gekregen in doelgroepen en kansen voor het Bûtefjild."

Ontdek de ongerepte natuur en klantvriendelijke sfeer

Het natuurgebied Bûtefjild is een uniek natuurgebied met een prachtig samenspel van klein, beschut water, ruisende rietkragen, waterlelies, weidegebied en verrassende kleine sloten en vaarten, aangevuld met karakteristieke elzensingels en houtwallen en een rijke flora en fauna. Het gebied wordt omsloten door een ring van dorpen en het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.