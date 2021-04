Man (21) rijdt over arm vriendin: 100 uur werkstraf

ma 12 april 2021 13.45 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe kreeg een Driezumer (21) vorig jaar zomer ruzie met zijn vriendin. Beide keren trok de vriendin aan het kortste eind: in juni vorig jaar was de Driezumer zelfs met een auto over haar pols gereden. Maandag kreeg de man bij verstek van de politierechter een fikse werkstraf.

Met piepende banden

De verdachte en zijn vriendin kregen op 3 juni vorig jaar ruzie bij een kroeg aan de Bjirkewei in Twijzelerheide. De verdachte, wiens rijbewijs een maand eerder ongeldig was verklaard, was in de auto gestapt. Zijn vriendin sprak met hem door de geopende portierruit aan de bijrijderskant. Terwijl de vrouw de deurhendel vasthield, reed de verdachte met piepende banden weg.

“Een kleine hobbel” gevoeld

De vrouw werd een aantal meters meegesleurd. Ze viel op de grond en getuigen zagen dat de auto over haar pols reed. De verdachte verklaarde later bij de politie dat hij bij het wegrijden “een kleine hobbel” had gevoeld. Hij voegde eraan toe dat het niet zijn bedoeling was om zijn vriendin aan te rijden. Hij ontkende dat hij plankgas was weggereden. Hij was weggegaan omdat hij volgens zijn zeggen “geen zin in ruzie” had. Hij had tien tot twaalf flessen bier gehad en hij had die dag cocaïne gebruikt.

Blauwe arm en hersenschudding

Voor het rijden onder invloed zal hij zich op de later tijdstip ook nog voor de rechter moeten verantwoorden. Zijn vriendin was behoorlijk gewond geraakt. De vrouw werd per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden, behalve een hoofdwond en een blauwe arm had ze een hersenschudding opgelopen. Het incident was voor het stel kennelijk geen reden om een eind aan de relatie te maken, begin juli was het weer raak.

Stomp tegen de neus

Deze keer was de verdachte met vrienden op stap geweest in Leeuwarden. Hij had zijn vriendin gevraagd om hem op te halen. De man had opnieuw drugs en alcohol gebruikt. De twee kregen weer ruzie. Een vrouw die tussenbeide wilde komen, kreeg een stomp tegen de neus. De vriendin kreeg een harde duw en viel op de grond. De verdachte zou haar volgens een getuige meerdere keren hebben aangevallen.

“Ik sla geen vrouwen meer”

Volgens hem had zijn vriendin hem uitgedaagd. Hij ontkende dat hij de vrouw had mishandeld. “Ik sla geen vrouwen meer”, had hij tegen de politie gezegd. De man verscheen maandag niet op de zitting. De zaak was in januari al eens aangehouden. Toen had de Driezumer gezegd dat hij niet kon komen omdat hij coronaklachten had.

Geen poging zware mishandeling

Officier van justitie Tjerk Buma kwalificeerde het incident bij de kroeg in Twijzelerheide als een poging tot zware mishandeling. Hij eiste een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien weken. Politierechter Monique Dijkstra oordeelde dat een poging zware mishandeling onvoldoende uit de verf kwam. Zij kwam uit op een mishandeling en veroordeelde de verdachte tot een werkstraf van 100 uur plus 50 uur voorwaardelijk. De vrouw die bij het tweede incident een klap op de neus kreeg, kreeg 350 euro smartengeld toegewezen.