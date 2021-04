Auto op zijkant na ongeval in Oosterwolde

zo 11 april 2021 23.30 uur

OOSTERWOLDE - Bij een éénzijdig ongeval op de Nanningaweg in Oosterwolde is zondagavond een auto op de zijkant terechtgekomen. De bestuurster van het voertuig was op een paal gebotst waarna de auto kantelde. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de de vrouw onderzocht, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bestuurster moest mee naar het bureau voor een blaastest. Vermoedelijk was zij onder invloed. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het voertuig weer rechtop te zetten. Daarna is de auto meegenomen door de berger.

