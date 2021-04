Echtpaar Otte-Roelveld uit Burgum 60 jaar getrouwd

wo 07 april 2021 16.15 uur

BURGUM - Op maandag 5 april was het 60 jaar geleden dat het echtpaar Otte-Roelveld in het huwelijksbootje stapte. Burgemeester Jeroen Gebben kwam dinsdag langs om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.

Jan Otte (30-10-1939) en Willy Roelveld (12-12-1940) leerden elkaar kennen via de jeugdclub van de kerk in Scheveningen. Na 3,5 jaar verkering klonken de huwelijksbellen. Op één plek wonen was niet weggelegd voor het echtpaar. Ze woonden in Utrecht, Noardburgum, Oudorp NH, 17 jaar in Nieuw-Zeeland, en uiteindelijk in Burgum. Het echtpaar heeft 2 dochters en 1 zoon en inmiddels al 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

De heer Otte heeft diverse beroepen gehad, vandaar ook de vele verhuizingen. Otte is de laatste jaren werkzaam geweest als technisch schade inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij. Na twee auto-ongelukken werd hij afgekeurd vanwege een whiplash. Daarna zijn ze geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland, omdat daar 2 van de 3 kinderen woonden.

Mevrouw Otte heeft 5 jaar bij de Vege in Burgum gewerkt en 17 jaar bij Beerda mode in Burgum tot de emigratie.