Met deze tips kun jij geld verdienen met goud

wo 07 april 2021 16.10 uur

LEEUWARDEN - Goudhandel is tegenwoordig een van de meest complexe grondstoffen op de markt vanwege het unieke karakter ervan in vergelijking met andere grondstoffen. Desondanks valt er wel veel geld mee te verdienen, wat vooral komt doordat het op het moment een zeer belangrijke grondstof is in de wereld. Zo gebruiken veel landen het als valutareserve bijvoorbeeld. Goud is de laatste maanden bovendien veel meer waard geworden, wat je kunt zien aan de goudprijs. Handelen in goud kan daarom zorgen voor een leuk extra zakcentje, al moet je dit dan natuurlijk wel goed doen. In dit artikel lees je daarom vier tips die je kunt volgen om winstgevende goud transacties uit te voeren.

Lees over goud

Het eerste dat je moet doen als je wilt handelen in goud, is over goud lezen. Je moet bijvoorbeeld lezen over de diverse aspecten van dit edelmetaal, zoals de geschiedenis, de belangrijkste importeurs en exporteurs van goud en het gebruik ervan. Daarnaast kan het ook slim zijn om je te verdiepen in hoe goud zich verhoudt tot andere activaklassen, zoals bijvoorbeeld valuta’s en aandelen. Vergelijk de goudprijs bovendien met de zilverprijs. Daarnaast moet je natuurlijk ook boeken lezen over het beleggen in goud. Hier zijn ondertussen diverse goede boeken geschreven, zoals The Power of Gold van Peter Bernstein en Golden Fetters van Barry Eichengreen. Door dit te doen zul je de fundamentele informatie krijgen die je nodig hebt om goud te begrijpen.

Check de relaties

Nadat je over het beleggen in goud hebt gelezen is het slim om de relaties tussen goud en andere activaklassen te identificeren. Goud heeft namelijk op een specifieke manier een relatie tussen de belangrijkste activaklassen. Zo heeft goud onder andere de neiging om tijdens perioden van grote onzekerheden te stijgen, wat dus ook het geval was tijdens de huidige pandemie. Daarnaast neigt het ook te stijgen als de dollar bijvoorbeeld verzwakt. Hier zit een simpele logica achter. Naarmate de markt stijgt, proberen beleggers immers kansen te vinden om geld te verdienen met de aandelen. Hierdoor zullen ze hun middelen van goud mobiliseren om aandelen te kopen. Wanneer de dollar zijn waarde verliest, zullen beleggers bovendien goud kopen om de risico’s te beperken.

Ontwikkel een strategie

Je weet inmiddels hoe de goudhandel werkt, dus het wordt nu zaak om een strategie te ontwikkelen. Neem hier voldoende tijd voor, want dit is echt van belang. De strategie moet je namelijk helpen bij het kopen en vasthouden van goud, maar je kunt er juist ook voor kiezen om short te gaan. Daarnaast kan de strategie ook fundamenteel of juist technisch zijn, terwijl het ook handmatig of automatisch kan zijn. Bij een handmatige strategie neem je de tijd om de grafieken te bekijken totdat het voldoet aan je parameters. Je opent dan een transactie om goud te kopen. Een automatische strategie zal juist automatisch deze transactie uitvoeren als aan de parameters voldaan wordt.

Test de strategie

Nadat je de strategie hebt ontwikkeld is het verstandig om het te back-testen. Zo zul je er zeker van zijn dat het nauwkeurig is. Geen enkele strategie is natuurlijk 100 procent nauwkeurig of risicovrij, maar alsnog moet die van jou een hoog nauwkeurigheidsniveau hebben. Hierin moet je je best doen om diverse modellen te maken. Hiermee kun je namelijk de strategie back-testen, wat ongeveer een maand of twee zal duren. Daarnaast zul je ook meerdere tools moeten gebruiken om het systeem te kunnen creëren. Gebruik alleen niet te veel, want hoe meer tool je zult gebruiken, hoe moeilijker het zal zijn voor je om het succesvol te laten worden. Hoe minder, hoe beter dus.