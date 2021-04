Drone jaagt broedende zeearend uit nest

za 03 april 2021 18.14 uur

EARNEWâLD - De broedende zeearend in natuurgebied De Alde Feanen is afgelopen week wild verstoord door een drone die te dicht in de buurt kwam. De webcam legde de situatie vast. Op de beelden is te zien dat woensdag een drone met enorm veel lawaai nabij het nest vloog waarin de zeearend broedt.

De beelden zorgden voor veel verontwaardiging bij natuurliefhebbers. De verantwoordelijke dronevlieger wordt gevraagd om zich vrijwillig te melden bij It Fryske Gea via info@itfryskegea.nl.

It Fryske Gea wil verder duidelijk maken dat dit niet kan. Het kan grote gevolgen hebben voor deze unieke broedvogels. Tenzij er toestemming is verkregen van de provincie en de natuurbeheerder, is het verboden om met een drone boven het natuurgebied te vliegen.