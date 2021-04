Zonnepont bij Suwâld is weer in de vaart

vr 02 april 2021 10.32 uur

SUWâLD - Het pontje tussen Garyp en Suwâld is vanaf 1 april weer in de vaart. Vanaf 10.00 uur kunnen passagiers er weer gebruik van maken. De pont blijft varen tot en met 30 september. Met de Zonnepont Schalkediep kunnen voetgangers en fietsers mee.

Ook de kiosk bij de pont is vanaf 1 april gelijk aan de pont open. Helaas mag het terras nog niet open vanwege de coronamaatregelen. Vandaar dat eronder het concept TO GO koffie en ijsjes etc. verkocht worden.

Het pontje vaart dagelijks van 10.00 - 18.00 uur en de overtocht kost € 1,00. Op het pontje geldt vanwege het covod-19 de 1,5 meter afstand. Hierdoor kan het zijn dat passagiers soms wat langer moet wachten.