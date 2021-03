Bestuurlijke fusie chr. scholen voortgezet onderwijs

wo 31 maart 2021 13.55 uur

DOKKUM - De besturen van het Dockinga College, CSG Liudger, PRO Dokkum, Inspecteur Boelensschool en het Lauwers College gaan fuseren. Een intentieverklaring om te komen tot een bestuurlijke fusie, werd dinsdagmiddag in Dokkum door de christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs ondertekend.

Met de krachtenbundeling kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed en innovatief onderwijs blijven bieden. De demografische krimp zorgt waarschijnlijk voor een behoorlijke daling van het aantal leerlingen in noordoost-, oost- en zuidoost-Friesland en het Westerkwartier. Bij de bestuurlijke fusie blijven alle schoollocaties bestaan.

Ruim 6500 leerlingen

Het Dockinga College verzorgt in Dokkum onderwijs op een drietal plekken. CSG Liudger heeft vijf vestigingen in Drachten (3), Burgum en Waskemeer. Het Lauwers College telt een drietal locaties: Buitenpost, Kollum en Grijpskerk. PRO Dokkum kent één vestiging en datzelfde geldt voor de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. In totaal bieden de scholen onderwijs aan circa 6500 leerlingen en zijn er op de diverse locaties ruim achthonderd medewerkers actief.

Bundeling van krachten

Over een bundeling van krachten zijn het Dockinga College, CSG Liudger en het Lauwers College al een aantal jaren in gesprek. De eerste stappen naar vormen van mogelijke samenwerking werden in 2018 gezet. Door de coronapandemie en een bestuurswisseling lieten de uitkomsten van de verkenning wat langer op zich wachten dan gepland. "We hebben zorgvuldigheid boven snelheid verkozen", aldus bestuurder Joop Vogel van CSG Liudger over het proces richting de intentieverklaring.

Kruisbestuiving

De samenwerking tussen de scholen gaat ervoor zorgen dat het christelijk onderwijs in de regio in stand wordt gehouden en wordt versterkt, stelt Vogel over de insteek. Daarbij is het volgens hem - los van de krimpproblematiek - überhaupt goed om samen de toekomst in te gaan. Vogel wijst onder meer op de kruisbestuivingen die op onderwijskundig vlak kunnen plaatsvinden om vernieuwingen op de diverse locaties door te voeren.

De bestuurlijke fusie moet op 1 januari 2022 een feit zijn.