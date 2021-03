Extra uur buiten genieten van zonnige dag

wo 31 maart 2021 11.42 uur

DRACHTEN - Woensdag is de eerste dag dat de avondklok een uur later van kracht is, namelijk vanaf 22.00 uur. Op deze zonnige dag betekent dit dus een uur extra genieten. Als reden voor de latere avondklok werd de zomertijd genoemd, die afgelopen weekend is ingegaan.

In het noorden loopt de temperatuur in de loop van de dag op tot een graad of 21. Lokaal misschien nog iets hoger. Er staat weinig wind, waardoor het warmer aanvoelt. De zon gaat ongeveer om 20.10 onder, waarna de temperatuur wel wat gaat dalen. Ondanks dat zal de temperatuur na 21.00 nog rond de 14 graden liggen. Prima weer voor bijvoorbeeld een avondwandeling.