41 bewoners van AZC Burgum besmet met Covid-19

ma 29 maart 2021 17.03 uur

BURGUM - Het AZC Burgum had in de afgelopen weken te maken met een corona-uitbraak. De gemeente Tytsjerksteradiel werd 10 dagen geleden al ingelicht over de kwestie. Alle kinderen zijn toen een week lang preventief in quarantaine gegaan. Het aantal besmettingen steeg toen al en is uiteindelijk opgelopen tot 41 stuks.

De uitbraak vond mogelijk plaats via de peuteropvang en voornamelijk gezinnen met kleine kinderen werden getroffen. Omdat meerdere gezinnen in één huis wonen, is de kans op verspreiding altijd zeer groot binnen een AZC. Onder de bewoners raakte niemand ernstig ziek.Een deel van de bewoners verbleef enige tijd op een uitwijklocatie in het Groningse Haren.