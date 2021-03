Wethouder zit klem met parkeerproblematiek Earnewâld

do 25 maart 2021 17.23 uur

EARNEWâLD - Parkeren in het populaire watersportdorp Earnewâld zal tijdens de zomermaanden een probleem blijven. "Wy sette klem mei oplossingen dy't wy biede kinne...." was het commentaar van wethouder Tytsy Willemsma om vragen van raadslid Saskia van der Werf (PvdA).

Van der Werf vroeg aandacht voor de parkeerproblematiek die al sinds 2018 speelt. Het is volgens wethouder Willemsma een complexe zaak omdat de gemeente op de knelpunten geen enkel stuk grond in bezit heeft. "Wy binne ôfhinkelik fan tredden om wat op te lossen..." De gemeente Tytsjerksteradiel ziet het verder ook dat er vooral buiten het dorp geparkeerd wordt om ook te voorkomen dat veel verkeer door het dorp rijdt.

Hervormde kerk

Er is wel een plan om 'met wat sprokkelwerk' wat parkeerplekken te realiseren nabij de hervormde kerk. Er zullen wat groenstroken smaller gemaakt. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Willemsma: "Dêrmei kinne wy it probleem yn Earnewâld net oplosse....."