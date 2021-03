33 boetes uitgedeeld bij verkeerscontrole

do 25 maart 2021 11.38 uur

NOARDBURGUM - Rondom Quatrebras hield de politie woensdag een grote verkeerscontrole. Met motoragenten werden voertuigen met aanhangers van de Centrale As gehaald. Ook de wegen rondom Quatrebras werden in de gaten gehouden. Er werden in totaal 68 voertuigen gecontroleerd op het parkeerterrein achter de discotheek.

Er werden 33 overtredingen geconstateerd:

9 x PV overbelading (1- - 99%)

1 x PV scherpe delen

2 x WOK opgelegd

1 x PV geen losbreekreminrichting

1 x PV hulpkoppeling niet aangebracht

1 x PV gladde band

10 x PV niet handsfree bellen

2 x PV snelheid (25 en 30 km overschrijding)

3 x PV geen gordel

1 x PV lopen op autoweg

​​​​​​​1 x PV geen E achter B

1 x PV ADR - Geen vervoersdocument

- Geen brandblusser

- Geen bewustheidstraining