Driekwart Nederlanders verbouwt

ma 22 maart 2021 11.45 uur

DRACHTEN - Nederlandse woningeigenaren zijn tijdens deze coronacrisis massaal aan het klussen geslagen. Zo blijkt 75 procent van alle Nederlanders afgelopen drie jaar één of meerdere veranderingen gedaan aan huis of tuin. Dat blijkt uit een onderzoek van onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Van deze verbouwingen, vond 74 procent plaats tijdens de coronacrisis.

Thuiszitten oorzaak van verbouwing

Vooral woningeigenaren hebben de coronacrisis aangegrepen om flink te verbouwen. Ruim 83 procent van alle woningeigenaren heeft in de afgelopen drie jaar één of meerdere klussen uitgevoerd. Ook huurders hebben niet stilgezeten. Ruim 68 procent van de huurders heeft zijn woning opgeknapt. De meeste huishoudens (66 procent) hebben vooral geïnvesteerd in kleine verbouwingen, zoals een nieuwe vloer of stucwerk. Van de Nederlanders, had 18 procent meer tijd voor de verbouwing vanwege de coronacrisis. Voor één derde van de klussers is de waardevermeerdering van de woning de reden van de verbouwing. Ook het verduurzamen van de woning (22 procent) was voor veel mensen een belangrijke reden om te gaan verbouwen.

Verbouwen en verzekeren

Veel Nederlanders kijken na de verbouwing van hun huis niet meer naar hun opstalverzekering. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna 50 procent van de Nederlanders na de verbouwing niet (meer)naar zijn of haar opstalverzekering heeft gekeken. Dat zouden zij wel moeten doen, want na een verbouwing stijgt de woningwaarde. Bij slechts 33 procent van de huishoudens was de opstalverzekering na de verbouwing nog passend bij de woning. Als de opstalverzekering niet aangepast wordt naar de nieuwe woningwaarde, dan loopt de bewoner het risico dat er niet het volledige bedrag wordt uitgekeerd bij schade. Ook de premie van de inboedelverzekering moet aangepast worden. De premie van de verzekering wordt bepaald op basis van het woonoppervlakte en de geschatte waarde van de inboedel. Bij een verbouwing, kan het woonoppervlak toenemen. Ook kan er door de verbouwing meer ruimte zijn voor extra inboedel, waardoor er nieuwe inboedel gekocht wordt. Met een inboedelwaardemeter kan men de waarde van de inboedel berekenen.

Financiering verduurzaming woning

Zoals gezegd investeren steeds meer huishoudens in de verduurzaming van hun woning. In 2020 steeg het aantal hypotheekaanvragen voor verbouwingen en verduurzaming met 50 procent. Om woningeigenaren te stimuleren om juist nu te investeren in het energiezuinig maken van de woning, heeft de overheid een aantal aantrekkelijke regelingen en subsidies beschikbaar gesteld. Zo kunnen mensen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) een tegemoetkoming krijgen voor de investering in een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. De provincie Fryslân komt nog met een extra tegemoetkoming. Friese Huizenbezitters krijgen 10 procent extra subsidie bovenop de (gemiddeld) 30 procent die de overheid uitkeert. Daarnaast kunnen Friezen die die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten, een Duurzaamheidslening afsluiten om de energiebesparende maatregelen te financieren.