Zorgen over komst rubberbedrijf naar Feanwâlden

wo 17 februari 2021 18.00 uur

FEANWâLDEN - Dorpsbelangen Veenwouden maakt zich zorgen over de komst van het bedrijf Rubber Verwerking Nederland naar het dorp. In een brief aan het gemeentebestuur heeft de vereniging haar zorgen geuit. Vooral het shredderen van rubber baart zorgen. Het bedrijf heeft een aanvraag bij de gemeente Dantumadiel ingediend voor het opslaan en sorteren van rubber.

"Aan een bedrijf dat door middel van knippen en shredderen rubber gaat verwerken moeten en mogen heel andere eisen worden gesteld dan aan een bedrijf dat banden opslaat, sorteert en afvoert." zo is de mening van Dorpsbelangen. "Onze angst is dat RVN straks een vergunning krijgt voor opslag maar in de praktijk dus toch intensief gaat shredderen terwijl dat helemaal niet past op beoogde locatie. Op internet kunt u een stroom van klachten vinden aangaande de overlast die dit veroorzaakt in de vorige vestiging in Almen."

Klik hier voor de informatiebrief die het bedrijf aan omwonenden op de Swette stuurde (PDF).