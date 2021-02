Michiel Schrier nieuwe burgemeester Vlieland

di 16 februari 2021 21.36 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Michiel Schrier (48) uit Drachtstercompagnie is voorgedragen als burgemeester van Vlieland. Het besluit van de gemeenteraad van het waddeneiland werd tijdens de raadsvergadering in Smallingerland rechtstreeks bekend gemaakt door burgemeester Jan Rijpstra, die Schrier direct feliciteerde met zijn aanstaande benoeming. Het SP-raadslid schoof dinsdagavond later aan in de gemeenteraad, even later volgde de bekendmaking.

Tijdens zijn periode als gedeputeerde in Friesland (2015-2019) heeft Schrier de nodige ervaringen in het provinciaal bestuur opgedaan. Hij is nu nog voorzitter van de SP-fractie in provinciale staten. Sinds 1 oktober 2019 zit hij voor de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Smallingerland. Hij kwam in de plaats van zijn partijgenoot Jos van der Horst, die samen met zijn echtgenote naar Noord-Brabant verhuisde.

Twee andere SP'ers op de kieslijst wilden om uiteenlopende redenen niet in de gemeenteraad. Schrier stond als vijfde op de lijst en stemde toe. Hij was al eerder raadslid voor zijn partij in Smallingerland. De SP-fractie telt momenteel twee zetels. Schrier werkt samen met Ramon Vos, die inmiddels tien jaar ervaring als raadslid heeft.

Het SP-raadslid uit Drachtstercompagnie volgt Tineke Schokker op. Zij neemt in mei afscheid als burgemeester. Schokker was ruim twee jaar waarnemend en ruim drie jaar kroonbenoemde burgemeester van het eiland.

In totaal solliciteerden 27 mensen naar de functie op het eiland met zo’n duizend inwoners. Het gaat om veertien vrouwen en dertien mannen. Twee van hen zijn jonger dan 40 jaar, vier zijn tussen de 40 en 50 jaar oud, veertien tussen de 50 en 60 en zeven zijn ouder dan 60. Van de gegadigden zijn er 21 lid van een politieke partij, de overige kandidaten zijn partijloos.

De vertrouwenscommissie van de Vlielandse gemeenteraad ziet in Schrier een "rustige, stabiele persoonlijkheid met een goed inlevingsvermogen, een bruggenbouwer, iemand die goed bij de Vlielander bevolking past". Als de minister instemt met de voordracht dan zal hij op 10 mei zijn intrede doen. Nog niet is bekend of Schrier, die met zijn vrouw drie kinderen heeft, op het eiland gaat wonen.

De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Vlieland is te vinden op deze link.