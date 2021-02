Duo uit Tytsjerksteradiel opgepakt voor drugshandel

di 16 februari 2021 14.31 uur

BURGUM - Een 33-jarige man en 28-jarige vrouw uit de gemeente Tytsjerksteradiel zijn maandagochtend vroeg opgepakt door de politie. Het duo wordt verdacht van drugshandel.

De politie laat weten dat de woning is doorzocht. Het zou gaan om een woning in Jistrum. Er werd een flinke hoeveelheid harddrugs is aangetroffen waaronder amfetamine, MDMA, XTC, ketamine, GHB, 3-MMC, LSD, vuurwerk en een ruime hoeveelheid niet voorgeschreven medicijnen. De drugs is in beslag genomen.

De verdachten zitten nog vast en het politie-onderzoek loopt nog.