Oplevering eerste nieuwe huurwoningen op Ameland

di 09 februari 2021 17.33 uur

NES (AMELAND) - Wethouder Theo Faber bekrachtigde dinsdag, namens gemeente Ameland, de oplevering van de eerste zes van zeventien huurwoningen. Bram Borger van Bouwbedrijf Kolthof gaf in augustus vorig jaar het startsein voor de bouw en draagt de eerste woningen nu over aan de gemeente. Volgende week al ontvangen de eerste huurders de sleutel.

De zes opgeleverde woningen bevinden zich aan de Blieneweg en Tussen Dijken in Hollum. De volgende zes aan de Badweg zijn naar verwachting eind maart gereed. De bouw van twee huurwoningen aan het Abehiem in Ballum en de drie aan De Tuun in Nes gaat na de vorstperiode van start.

Wethouder Faber: "Alles is redelijk volgens het boekje verlopen, complicerende factoren in het proces zijn vakkundig het hoofd geboden. Dat is een compliment waard aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. Een kleine gemeente als Ameland mag trots zijn op dit project en de eerste mijlpaal van de oplevering van deze woningen."

De aanbesteding van de volgende zesentwintig huurwoningen is eind januari in de markt gezet. Medio maart zal bekend worden aan welk bouwbedrijf deze opdracht gegund wordt. Het doel is om deze woningen uiterlijk eind 2022 gereed te hebben voor verhuur.