Voorarrest verlengd van verdachte crystal meth-lab

di 09 februari 2021 12.55 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft het voorarrest verlengd van een 64-jarige man uit Almere, die betrokken zou zijn geweest bij de productie van de synthetische drug crystal meth in een boerderij aan de Wirdsterterp in Wânswert.

DNA op gezichtsmasker

Het lab werd op 13 februari vorig jaar opgerold. De Almeerder werd eind oktober vorig jaar opgepakt, samen met nog drie mannen, toen de politie een inval deed in een crystal meth-lab in het Groningse Lucaswolde. In het lab in Wânswert is DNA aangetroffen van de Almeerder, op een gezichtsmasker. Hij is, net als een 47-jarige Amsterdammer die ook werd aangehouden in Lucaswolde, van Chinese komaf.

Straatwaarde van vier miljoen euro

Vorige week heeft de rechtbank het voorarrest van de Amsterdammer verlengd. Na een aantal tips startte de politie een onderzoek naar het lab in Wânswert. In de nacht van 12 op 13 februari volgde een inval. In het lab werd een hoeveelheid crystal meth (methamfetamine) aangetroffen met een straatwaarde van vier miljoen euro.

Smeekbede

De man is eerder veroordeeld in een drugszaak, in 2004 kreeg hij 4,5 jaar cel. Omdat er gevaar is voor recidive, verlengde de rechtbank het voorarrest. De smeekbede van de verdachte om vrijgelaten te worden zodat hij naar zijn zieke vrouw kan, woog voor de rechtbank niet zwaar genoeg.

Slecht voor de gezondheid

Crystal meth, kort voor crystal methamfetamine en ook wel tina, ice of glass genoemd, is enorm verslavend. De werking is sterk en langdurig, het is momenteel het krachtigste stimulerende middel op de Nederlandse drugsmarkt.

De gebruiker komt in een roes en voelt zich zelfverzekerder, ongeremder en voelt minder pijn. Doordat crystal meth lang doorwerkt, 6 tot 8 uur en soms een hele dag, is het erg slecht voor de gezondheid. Het herstel duurt lang en geeft vaak een zware en langdurige kater.