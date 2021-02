'Schaatsen in Siberische toestanden' in de polder

ma 08 februari 2021 16.34 uur

RYPTSJERK - Naast de sneeuwpret begon maandag ook de schaatspret weer. In de Ryptsjerksterpolder ligt inmiddels op veel plekken zo'n vier centimeter ijs wat de schaatsers goed houdt. Een aantal heren ging maandag al op onderzoek om de polder te inspecteren.

De sneeuw heeft er voor gezorgd dat de ijskwaliteit in grote delen van de polder slecht is. Er ligt een dikke hobbelige laag over delen van het ijs, sommige stukken hiervan zijn zacht en houden de schaatsers nog niet. De schaatsers spreken zelf over "schaatsen in Siberische toestanden", doelend op de lage gevoelstemperatuur en de harde wind.

